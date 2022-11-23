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الأربعاء، 23-11-2022 01:30 م

الطويل يدعو لإيجاد آليّة لتوحيد ضريبة المبيعات على الموادّ الغذائيّة المستوردة

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الوكيل الإخباري - دعا عضو كتلة العطاء، ماهر عمر الطويل، إلى إيجاد آليّة تعمل على توحيد ضريبة المبيعات على الموادّ الغذائيّة المستوردة، إذ إنّ هنالك تبياناً في نسبة الضريبة المفروضة، بحيث يفرض على بعضها 16 بالمئة وأخرى 8 بالمئة و4 بالمئة.اضافة اعلان

وتساءل الطويل، في تصريح صحفي، لماذا لا يتمّ توحيد نسبة ضريبة المبيعات عليها بالحد الادنى، مؤكّداً أنّ هذا التوحيد يخدم جميع أطراف المعادلة، من حيث تخفيض الكلف على التاجر، وتخفيض السعر على المستهلك، وتنشيط الحركة الشرائيّة، وبالتالي رفع حجم الحاصلات الضريبيّة.
ولفت إلى أنّ قطاع الموادّ الغذائيّة يصنّف من أعلى القطاع التجاريّة التي تورد رسوماً وضرائب للخزينة العامّة.
وقال ان تحقيق التشاركية هدف رئيسي ومهمة أولى لدى غرفة تجارة عمان، مشددا على ضرورة تفعيلها مع كافة الشركاء لضمان توازن العملية التجارية وتعظيم المنفعة للتجار.
ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف ، ياسر محمّود أبو شيخة ، الدكتور عاطف أحمد حسّونة،  هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، أحمد خليل علّوش، وعودة سعيد الرمحي.

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