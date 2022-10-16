العسعس يدعو الاقتصاد العالمي للاقتداء بالأردن

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- أكد وزير المالية محمد العسعس، أن المؤسسات المالية العالمية تميل إلى بناء سياسات للشركات الكبرى والدول الكبرى، وهي السياسة التي أدت إلى رفع الاستقطاب.وشدد العسعس خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مع كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي في واشنطن، على أنه مثلما يطلب الصندوق من الدول إجراء إصلاحات هيكلية، يجب على الصندوق نفسه إجراء إصلاحات هيكلية للنظام الذي لا يلبي احتياجات البلدان متوسطة الدخل.وأشار خلال الاجتماع الى انه على الرغم من تواتر موجات عدم الاستقرار الاقتصادي والعالمي الا ان الأردن اعتاد الوقوف في وجه العواصف من خلال إجراءات وقائية استباقية، فضلا عن إعادة هيكلة نظام الإيرادات تدريجيًا ليكون قائماً على تحصيل الضرائب التصاعدي وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع الضرائب على المواطن العادي، حيث ان فائدة ذلك على العائدات كان ملموسا.وأشار الى حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في استباق ازمة الغذاء العالمية عبر توجيهاته برفع المخزون الاستراتيجي للقمح قبل الأزمة بعامين.وأضاف العسعس أن حالة الأردن هي مثال يحتذى به لما يحتاج النظام الاقتصادي العالمي من تحسين، حيث يترك العديد من الأسواق الناشئة مع أدوات محدودة للتعامل مع المشكلات المعقدة التي ألقت بها الأزمات العالمية.