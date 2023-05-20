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السبت، 20-05-2023 09:20 ص

العقوبات على الألماس الروسي تثير مخاوف مراكز صناعته في العالم

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الوكيل الإخباري -  يلقي إعلان مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على تجارة الألماس الروسية، بثقله على ميناء سورات في ولاية جوجارات الهندية، مركز الألماس الذي كان قد اهتز بسبب خفض الإمدادات وتراجع الطلب.

وبحسب "الفرنسية"، يتم قطع نحو 90 % من الألماس في العالم وصقله في هذا الميناء الواقع في أقصى غرب الهند.

كما يعمل مئات الآلاف من الحرفيين، على قطع الأحجار الكريمة في نحو 4 آلاف ورشة عمل في سورات، قبل صنع المجوهرات البراقة.

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ويفكر قادة دول مجموعة السبع المجتمعون في هيروشيما في كيفية خنق تجارة الألماس الروسي بشكل جماعي، فيما تمثل هذه التجارة بين 4 و 5 مليارات دولار سنويا.

وحققت صادرات الهند من الألماس المقطوع والمصقول 1.32 مليار دولار في نيسان ، وفقا لبيانات مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي أشار إلى أنها انخفضت 39 % أي أكثر من 800 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وأعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أمس، خططا لتقييد تجارة الألماس مع روسيا في محاولة لخفض عائداتها.


وأعلن قادة المجموعة العقوبات الجديدة في بيان مشترك أمس، وهو الأول للقمة التي انطلقت في هيروشيما باليابان وتستمر ثلاثة أيام.

وتراجعت التجارة في الألماس الروسي داخل الاتحاد الأوروبي بالفعل بواقع 80 في المائة نتيجة للالتزامات الطوعية.

وتعد روسيا أكبر منتج في العالم للألماس الخام وتمثل تجارة الأحجار الكريمة صناعة مهمة للبلاد، ومصدرا مهما للدخل.   ( الاقتصادية

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