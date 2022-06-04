الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البحري تنهي أعمالها

الوكيل الإخباري - اختتمت اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البحري أعمالها اليوم السبت، في العقبة.

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وقالت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم، إن اللجنة استعرضت المستجدات التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ في كلا البلدين الشقيقين، وبحثت تحديات القطاع، إلى جانب التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات البحرية، وآلية التحقق من الشهادات البحرية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات النقل البحري، وتوسيع نطاق التعاون المشترك في التعليم والتدريب البحري من خلال الكليات والأكاديميات البحرية المعتمدة في البلدين.



وبحث المجتمعون آلية التطوير والتحديث لعدد من الاتفاقيات السابقة في مجال النقل البحري ومدى مواءمتها لتواكب تطلعات البلدين، وسبل تنمية حركة التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات من خلال التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.



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