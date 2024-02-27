الفيدرالي الأمريكي: ليس هناك حاجة لخفض الفائدة بشكل استباقي

الوكيل الإخباري - قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيفري شميد، أمس الاثنين، إنه ليس هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة بشكل استباقي.

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وأضاف شميد أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتعديل موقف السياسة النقدية.



وبين أنه من المُرجح أن يتطلب عودة التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2% استعادة التوازن في أسواق العمل، واعتدال نمو الأجور،ـ مضيفاً تدعو بيانات التضخم لشهر يناير إلى الحذر.



ونوه شميد إلى أنه يجب على الفيدرالي الأمريكي انتظار أدلة مقنعة على أن معركته ضد التضخم قد انتصرت، ونحن لم نخرج بعد من أزمة التضخم المرتفع للغاية.



وقال:" ينبغي أن يكون خفض الميزانية العمومية لبنك الفيدرالي الأمريكي أولوية بمجرد انتهاء الأزمة، ويجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقلل من تأثيره في النظام المالي، لا سيما فيما يتعلق بالميزانية العمومية للبنك".



وزاد أن الميزانية العمومية الضخمة لبنك الفيدرالي الأمريكي من المحتمل أن تخلق تشوهات في أسعار الأصول، بما في ذلك الإقراض المصرفي والسيولة، ويجب على منظمي البنوك اتباع نهج مخصص.

