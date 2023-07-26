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الأربعاء، 26-07-2023 09:27 ص

الفيدرالي الأمريكي يتجه لرفع الفائدة للمرة 11 اليوم

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الوكيل الإخباري - يتوقع أن يوافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء على زيادة سعر الفائدة للمرة الـ 11 منذ آذار 2022، والتي يأمل المستثمرون أن تكون الأخيرة لفترة طويلة، وذلك على الرغم من تحسن صورة التضخم.

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وبالنسبة للأسواق فإنها تقوم بالتسعير بشكل مؤكد تماماً لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوافق على زيادة ربع نقطة مئوية والتي ستأخذ معدل الاقتراض القياسي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% -5.5%، ومن شأن ذلك أن يدفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2001.


وسيكون الأمر الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان مسؤولو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يشعرون أنهم قد قطعوا شوطا كافيا أو إذا كان لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في مكافحة التضخم الضار.


وقالت كبيرة محللي الدخل الثابت في تشارلز شواب كاثي جونز: “لا يزال هناك المزيد، لكن بعد ذلك نعتقد أنه يمكننا المكوث عند هذه المستويات لفترة من الوقت والتقييم”. 

 

في الواقع، مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تأكيداً بكثير، يعتقد صانعو السياسة في البنك المركزي بالإجماع تقريباً أن التضخم مرتفع للغاية، لكن الارتفاع من هنا يحمل مخاطر على الاقتصاد الذي يعتقد الكثيرون أنه يتجه نحو ركود معتدل على الأقل.


وتعتقد جونز أن البنك المركزي قد قطع شوطا كافيا، مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3% في حزيران – كان 9.1% قبل عام – يتزايد الخطر من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش دون داع.


وقالت جونز: "يجب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالزيادة “بالنسبة لي، القرار سيكون، مهلا، لقد فعلنا ما يكفي في الوقت الحالي، ويمكننا أن ننتظر ونرى.

 

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقوة في اجتماعهم الأخير – أول اجتماع خلال دورة التضييق هذه التي لم تشهد زيادة في الأسعار – إلى أنهم يعتقدون بضرورة وجود ارتفاعين إضافيين على الأقل هذا العام.

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