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الأربعاء، 21-09-2022 09:14 م

الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي

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الوكيل الاخباري - رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3٪ -3.25٪ خلال اجتماعه في أيلول/سبتمبر 2022، في محاولة لكبح معدل التضخم الذي تسارع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عام، حيث يعتبر رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هو الثالث على التوالي هذا العام.

ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ آذار/ مارس الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ العام 2008.

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