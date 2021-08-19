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الخميس، 19-08-2021 10:46 ص

النفط يسجل أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020

نفط2


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط لليوم السادس، اليوم الخميس، في أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020، إذ يؤجج ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

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وانخفض خام "برنت" بنسبة 1.3 بالمئة إلى 67.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 24 مايو 2021 عند 67.10 دولار في وقت سابق من الجلسة.


ونزل خام "غرب تكساس الأمريكي الوسيط" بنسبة 1.6 بالمئة، إلى 64.41 دولار للبرميل، بعدما تراجع وصولا إلى 64.24 دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ 24 مايو الماضي.


وهبط الخام الأمريكي أكثر من 7 بالمئة، في حين انخفض برنت أكثر من 5 بالمئة خلال موجة الخسائر المستمرة لستة أيام، وهي الأطول منذ تراجع لستة أيام أيضا لعقود الخامين وتوقف في 28 فبراير 2020.


وتراجعت الأسعار، فيما لا يزال المستثمرون قلقين بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بفعل سلالة "دلتا" في أنحاء العالم، فيما ارتفعت حالات الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، خلال الشهر الماضي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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