التضخم السنوي في مصر يرتفع لمستوى قياسي جديد

الوكيل الإخباري - واصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعه في يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والدخان في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.



وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 % على أساس سنوي من 35.7 % في يونيو.



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وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد ارتعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68.4 % على أساس سنوي في يوليو الماضي، و2 % على أساس شهري.





وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في يوليو إلى 1.9 % مقابل 2.1 بالمئة في يونيو.



وتشهد مصر تحديات اقتصادية كبيرة في ظل شح العملة الصعبة وضغوط ارتفاع أسعار الواردات.

