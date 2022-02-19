النمو الروسي 4.7% مع اقتصاد خال من قيود كورونا

الوكيل الاخباري- سجلت روسيا التي لم تفرض أي قيود تقريبا على اقتصادها منذ بداية الوباء، ارتفاعا سنويا بنسبة 4,7% لإجمالي الناتج الداخلي لديها عام 2021 بحسب تقديرات نشرتها وكالة الإحصاء روستات .



هذه النتيجة ناجمة عن "انتعاش النشاط الاقتصادي" كما أعلنت روستات في مذكرة مشيرة الى استئناف الاستهلاك.



تشير هذه النتائج الى انتعاش أكيد بعد سنة 2020 التي كانت تحت وطأة الوباء.



بين القطاعات التي شهدت أسرع نمو، الفنادق والمطاعم (+ 24%) والثقافة والرياضة (+8%) وتجارة الجملة والتجزئة (+8%).

وارتفع الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 5,3%.

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