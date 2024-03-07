النواب الأميركي يوافق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الفيدرالية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.

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وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.



ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات فيدرالية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية، كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.



واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم.



وتأخر الكونغرس بأكثر من خمسة أشهر في إنجاز مهمته الأبرز المتمثلة في إقرار إجراءات التمويل الحكومي للعام بأكمله.



ومن شأن إقرار 6 من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى 6 مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 آذار.