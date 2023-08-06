الهند تتجه لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات القمح

الوكيل الإخباري - تتجه الهند نحو إزالة الرسوم الجمركية على واردات القمح في خطوة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، وسط اضطرابات متوقعة في الإمدادات عالمياً بفعل الطقس السيئ الذي ضرب المحاصيل في العديد من البلدان، وتداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية واستهداف موانئ التصدير.

اضافة اعلان



وقال وزير الغذاء في الهند سانجيف تشوبرا، إن الحكومة تدرس تخفيض أو إلغاء رسوم تبلغ 40% على استيراد القمح.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحتل فيه الهند المرتبة الثانية بين أعلى الدول في العالم إنتاجاً للقمح، كما أن استيراد الهند للقمح خطوة بالغة التأثير على الأسواق العالمية، ويغاير المجريات السابقة.