الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,65 مليار دولار مساعدات للأردن العام المقبل

الوكيل الاخباري - تتجه الولايات المتحدة لتقديم ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار كمساعدات للأردن للعام المقبل، مضيفة بذلك 200 مليون دولار جديدة للتعهد السنوي الذي أعلن في مذكرة التفاهم الموقعة في الأشهر الماضية بين البلدين.

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ووفق تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، وترجمته "المملكة"، فإن قانون اعتماد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية، دعا إلى توفير ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار للأردن في العام 2023، منها 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لدعم الموازنة الحكومية وبرامج تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وسيوفر القانون مبلغا إضافيا قدره 200 مليون دولار مخصصة لغايات الدعم الاقتصادي "وفقًا لالتزامات جرى التعهد بها بموجب الاتفاقية الثنائية"، ويلتزم مشروع القانون "بتقديم ما لا يقل عن" 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية.



ووجه الكونغرس وزارة الخارجية الأميركية إلى "مواصلة دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية" و"التشاور مع لجان الاعتمادات بشأن مقترحات السياسة المحتملة التي تهدف إلى مساعدة الأردن على تحقيق إصلاحات إضافية وطويلة الأمد، بما في ذلك في المياه والقطاعات العامة"، وفق التقرير.



ووقعت الولايات المتحدة والأردن، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم رابعة تحكم المساعدات الخارجية لمدة سبع سنوات (2023-2029)، لتقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.



وأظهر التقرير، أن المساعدات الأميركية السنوية للأردن تضاعفت 3 مرات على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، ومقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة البالغ قيمتها 6.3 مليار دولار لخمس سنوات، فإن مذكرة التفاهم الرابعة بقيمة 10.15 مليار دولار، أعلى بنسبة 13.7٪ سنويا وتستمر لمدة سبع سنوات مالية؛ مما يمثل "أكبر التزام بالمساعدات الخارجية الأميركية متعدد السنوات"، وفق التقرير.



وتنقسم مذكرة التفاهم الجديدة إلى أربع فئات حسب التمويل هي؛ 610 ملايين دولار دعم نقدي مباشر للخزينة، 400 مليون دولار دعم عسكري، 350 مليون دولار لدعم مشاريع تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و75 مليون دولار في شكل "حوافز" لدعم الاقتصاد الأردني وإصلاحات القطاع العام.



ووافقت الولايات المتحدة، على تقديم 1.65 مليار دولار للأردن في العام الحالي (2022)، 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية؛ 845 مليون دولار منهم حددت كتحويل نقدي مباشر للحكومة، إضافة إلى 425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وبين التقرير أن إجمالي المساعدات الأميركية (التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع) للأردن منذ 1946 وحتى السنة المالية 2020، بلغت ما يقرب من 26.4 مليار دولار.



وفي 14 شباط/فبراير 2018، وقعت الحكومة الأميركية مذكرة تفاهم خمسية مع الحكومة الأردنية، تعهدت فيها الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار سنويا مساعدة خارجية ثنائية أميركية إلى الأردن ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

