الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 07-06-2022 10:33 ص

اليابان تفرض عقوبات جديدة على موسكو

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الوكيل الاخباري- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على المصرف الزراعي ومصرف الائتمان الروسيين، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أعلنت عن الحظر على تصدير السلع التي تساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية لروسيا.

وكانت الحكومة اليابانية، فرضت الشهر الماضي، حزمة من العقوبات على روسيا، طالت تجميد أصول 140 شخصية.

كما شملت العقوبات توسيع نطاق الحظر المفروض على توريد المنتجات المختلفة للشركات الروسية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري لروسيا.

كذلك توسيع قائمة البنوك الروسية الخاضعة للقيود، إضافة إلى توسيع الحظر على الصادرات اليابانية إلى الشركات الروسية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة وعلى وجه الخصوص فرض حظر على توريد أجهزة الكمبيوتر.

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روسيا اليوم

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