الين يقفز قبيل بيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الإخباري -
تلقى الين دعماً اليوم من توقعات بقيام بنك اليابان بمراجعة تداعيات سياسته النقدية الميسرة، بينما تماسك الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مقابل اليورو قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية اليوم.اضافة اعلان
وارتفع الين الياباني 0.8 % ليسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 131.36 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية.
وبين تقرير لصحيفة يوميوري أن بنك اليابان سيراجع تداعيات سياسته النقدية الميسرة في اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، وقد يتخذ خطوات إضافية لتصحيح أي خلل في منحنى العائد. ( الاقتصادية
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