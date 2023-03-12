انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - أظهرت أحدث بيانات حركة السفر الجوي العالمي لشهر كانون الثاني 2023 استمرار تعافي القطاع وارتفاع معدلات السفر خلال العام الجاري.

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وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن ارتفاع إجمالي حركة السفر الجوي في يناير الماضي بنسبة 67.0 % مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، في حين وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 84.2 % من المستويات المسجلة في كانون الثاني 2019.

وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 104.0 % مقارنة بشهر كانون الثاني 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ( سكاي نيوز )