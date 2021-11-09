انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات الروسية

الوكيل الإخباري-انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الإمدادات الروسية إلى أوروبا عبر خط الأنابيب (يامال أوروبا).

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ووفقا لوكالة نوفوستي الروسية، تراجعت العقود الآجلة لشهر كانون الأَول، بنسبة 9ر3 بالمئة إلى 6ر911 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفي بداية التعاملات سجلت العقود قراءة دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.



وذكرت شركة طاقة ألمانية، أن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر خط أنابيب (يامال أوروبا) زادت بنحو الضعف اليوم، بعد أن شهدت انقطاعات خلال الأيام الماضية.



ويمر خط أنابيب الغاز عبر أراضي روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، بطاقة تبلغ 9ر32 مليار متر مكعب سنويا.

بترا