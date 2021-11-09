الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع جديد على اصابات كورونا في الاردن

الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

الملك يعزي الدكتور يوسف الشواربة

استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

شكاوى من نقص القمح البلدي

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الثلاثاء، 09-11-2021 04:04 م

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات الروسية

60dcdc1186b24425bc148b73


الوكيل الإخباري-انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الإمدادات الروسية إلى أوروبا عبر خط الأنابيب (يامال أوروبا).

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة نوفوستي الروسية، تراجعت العقود الآجلة لشهر كانون الأَول، بنسبة 9ر3 بالمئة إلى 6ر911 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وفي بداية التعاملات سجلت العقود قراءة دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.


وذكرت شركة طاقة ألمانية، أن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر خط أنابيب (يامال أوروبا) زادت بنحو الضعف اليوم، بعد أن شهدت انقطاعات خلال الأيام الماضية.


ويمر خط أنابيب الغاز عبر أراضي روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، بطاقة تبلغ 9ر32 مليار متر مكعب سنويا.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_5261d8f4b191eb80cdc51c7102de0544

ارتفاع أسعار النفط عالميا

3dea33a00f4b443ab664b880e3b459af

تراجع الدولار الأميركي أمام الين

Money_IL_WV

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

1331600_0-1636402413

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

دولار

قطر تسجل فائضا بملايين الدولارات

106815165-1608659645692-gettyimages-1228428023-igor4610

توقعات بارتفاع احتياطيات دول الخليج بمئات مليارات الدولارات

أخبار متعلقة
6180dfc64c59b739a952eea0

صحيفة ألمانية:جملة واحدة من بوتين قلبت حال سوق الغاز بأوروبا

natural-gas

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا اليوم الإثنين

download (37)

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6% بعد تصريحات لبوتين

غاز 5

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

6167d8444c59b72679446922

أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع مرة أخرى

00000000000-4

بوتين: روسيا مستعدة لبحث تحرك إضافي بشأن سوق الغاز