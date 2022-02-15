بحث تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين الاردن و تونس

الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي مع السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

اضافة اعلان



وأكد الكباريتي، خلال اللقاء ضرورة استثمار العلاقات الأخوية بين البلدين، لتنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، لزيادة التدفقات التجارية بين الطرفين التي ما تزال متواضعة وأقل من الطموحات.



وأشار، في بيان، إلى ضرورة تكثيف الجهود لبناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتركيز على القطاعات الواعدة والتكاملية وإقامة استثمارات ثنائية بقطاعات استراتيجية ومد جسور للتعاون بين أصحاب الأعمال.



كما أكد أهمية المباشرة بترتيبات عقد لقاء لمجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك خلال النصف الثاني من عام 2022 بالتنسيق مع السفارة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



من جانبه، رحب السفير السهيلي بالتعاون والتنسيق مع الغرفة في المجالات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً ضرورة تكثيف اللقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي دورياً.