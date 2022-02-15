الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 12:22 م

بحث تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين الاردن و تونس

mY6EmcC3N5sozRLpnLvwiE5CtT7Z4crVm0bqcqee


الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي مع السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

اضافة اعلان


وأكد الكباريتي، خلال اللقاء ضرورة استثمار العلاقات الأخوية بين البلدين، لتنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن قطاع الأعمال الأردني يتطلع لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي، لزيادة التدفقات التجارية بين الطرفين التي ما تزال متواضعة وأقل من الطموحات.


وأشار، في بيان، إلى ضرورة تكثيف الجهود لبناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين ترتقي لمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتركيز على القطاعات الواعدة والتكاملية وإقامة استثمارات ثنائية بقطاعات استراتيجية ومد جسور للتعاون بين أصحاب الأعمال.


كما أكد أهمية المباشرة بترتيبات عقد لقاء لمجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك خلال النصف الثاني من عام 2022 بالتنسيق مع السفارة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.


من جانبه، رحب السفير السهيلي بالتعاون والتنسيق مع الغرفة في المجالات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً ضرورة تكثيف اللقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي دورياً.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

جهود حكومية لتوفير تمويل ميسر لمشروع الناقل الوطني

620b8ed71af75

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

1635943197908

تراجع الدولار الأميركي عالميا

620bacb642360453231c4286

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك رقمي

11-114

عودة القوات الروسية لقواعدها تخفض أسعار النفط

620b9d3b42360420a907982b

ماذا يخبئ المستقبل للعملة الروسية؟

أخبار متعلقة
9c7464632261fa79b8f5a4676339e412

رئيس تجارة الأردن يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية

cf1ae93c-5326-4537-88b9-013829b20171_16x9_1200x676

ضمان الاستثمار تتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد الأردني

1220212784518120722194

شركس: التزام بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي

انبوب نفطي

تعرف على كلفة أنبوب النفط العراقي الأردني

61e6ae1f331ca

1,764 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية في 2021

96bd25b6-8389-403f-9179-eac7bfc5107b

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021