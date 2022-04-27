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الأربعاء، 27-04-2022 10:51 ص

برامج جديدة لدعم المشاريع الاقتصادية في الأردن بعد العيد

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الوكيل الإخباري - تطلق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بعد عطلة عيد الفطر المبارك ثلاث برامج لدعم مختلف المشاريع الاقتصادية.

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ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، اليوم الأربعاء، سيتم التقدم للبرامج إلكترونيا، وتستمر عملية استقبال الطلبات لها على مدار العام للمرة الأولى حيث تشمل هذه البرامج الجديدة دعم إقامة مشاريع جديدة صغيرة وناشئة خاصة للشباب في المحافظات وبما يتلائم مع الميزة النسبية لكل محافظة.


وستقوم المؤسسة وبتمويل حكومي على مدار الشهور القادمة وحتى نهاية العام بالمساهمة المالية والفنية على شكل منح صغيرة للمشاريع والأفكار للأفراد أو الشركات الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية والقادرة على توفير عناصر الاستدامة والتشغيل والعمل على تطوير هذه المشاريع لتصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.


وسيتم توجيه المزيد من الأردنيين نحو خيار البدء بمشاريع اقتصادية خاصة بهم كفرص عمل جاذبة وقابلة للاستمرار لتحسين نوعية حياة ودخل الأسرة الأردنية.


كما ستعلن المؤسسة إلكترونيا عن برنامج لدعم القدرات التسويقية لمنتجات الشركات الأردنية في مختلف القطاعات “الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية” لمدة سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك بهدف تقديم الدعم الفني والمالي لـ20 مشروعا ذات فرص تسويقية وتصديرية واعدة لمواكبة مهارات التسويق الدولية وتعزيز منافسة المنتج الوطني محليا ودوليا وبالتالي الحفاظ على استدامة هذه المشاريع.

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