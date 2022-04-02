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السبت، 02-04-2022 02:54 م

منتدى اقتصادي أردني أذربيجاني في 17 الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تنظيمها منتدى الاقتصاد والاستثمار الأردني الأذربيجاني، في السابع عشر من شهر نيسان الحالي.

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وأضافت في بيان عقب اجتماع هيئتها العامة السنوي اليوم السبت، أنها ستعقد دورة جديدة من مجلس الأعمال الأردني القطري في شهر أيار المقبل.


بدوره بين رئيس مجلس الإدارة حمدي الطباع، أن الجمعية تتميز بوجود نخبة من رجال الأعمال يمثلون أهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة، مستعرضاً التقرير السنوي وما تضمنه من نشاطات بارزة خلال العام الماضي.


وأكد حرص الجمعية منذ بدء جائحة فيروس كورونا على الاستمرار في أداء دورها الفاعل كأحد الممثلين للقطاع الخاص، إذ توجهت نحو التأقلم مع متطلبات المرحلة وتحديث خطط عملها مع الاعتماد على تقنيات الاتصال عن بعد، جنباً إلى جنب مع اللقاءات الوجاهية، للاستمرار في تقديم خدماتها لأعضائها والترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية والتشبيك بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه من مختلف الدول، ومناقشة القضايا التي تهم أعضاء الجمعية في مختلف المجالات والصعد.


وأشار إلى تنظيم الجمعية لأعمال الدورة الثالثة من مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك، والدورة الأولى من مجلس الأعمال الأردني السريلانكي، ودورة جديدة من مجلس الأعمال الأردني التركي، والمنتدى الاقتصادي الأردني الأوكراني، بالإضافة لعقدها عدداً من الجلسات الحوارية والنقاشية حول:خطة عمل الحكومة للأعوام 2021 – 2023، والاقتصاد الوطني في مئوية الدولة، وضمان ائتمان الصادرات.

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