بريزات: الورشة الاقتصادية تسعى لمعالجة تحديات القطاع السياحي

الوكيل الإخباري - قال مُيسر لجنة السياحة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية الدكتور فارس بريزات، إن المشاركين في قطاع السياحة بالورشة، عملوا على وضع رؤية للقطاع السياحي، وترتيب التحديات التي تواجهه، ومناقشة الحلول لهذه التحديات وكيفية معالجتها بحسب الأولوية، إضافة الى تحديد الجهة المعنية بمعالجتها والأطر الزمنية لتنفيذها.

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وكانت الجولة الثالثة من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي، امس السبت، بمشاركة خبراء يمثلون قطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني، ناقشت العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في برنامج متكامل لكل قطاع.

وبين بريزات على هامش الجولة الثالثة من أعمال الورشة، أنه تم التوصل خلال الجولات الماضية من الورشة الى 61 تحديا يعاني منها القطاع السياحي في فئاته و تصنيفاته المختلفة.



واضاف ان المشاركين يسعون للوصول الى إجراءات آنية يتم تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، واتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات وإجراءات متوسطة المدى تصل لمدة 5 سنوات، وإجراءات طويلة المدى تصل لمدة 10 سنوات تكون متصلة برؤية 2033.



وأكد، السعي الحثيث للمشاركين بالورشة للوصول الى مخرجات وتوصيات محددة تنعكس ايجاباً على القطاع السياحي، وذلك لأهمية القطاع باعتباره رافداً اساسياً للاقتصاد الوطني، ومساهماً في تشغيل الايدي العاملة الاردنية، وداعماً لتنمية المجتمعات المحلية.



وقال إن الهدف من هذه الورشة هو الانتقال الى المستقبل الأفضل للأردن والأردنيين، لافتاً الى أنه بعد تنفيذ مجموعة التوصيات التي ستصدر من اللجان المختلفة بالورشة سيكون هناك نقلة نوعية بمحركات النمو في القطاعات الاقتصادية.



وتهدف الورشة، التي تعقد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى رسم خريطة طريق متكاملة للاقتصاد، محددة زمنياً وقابلة للتنفيذ، تشمل قطاعات لم يسبق أن تناولتها استراتيجيات أو خطط حكومية من قبل وتنعكس نتائجها إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.



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