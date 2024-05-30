الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

في افتتاح المنتدى الصيني العربي.. شي يؤكد دعم بكين لقيام دولة فلسطينية

إعلان أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري لشهر حزيران

بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

الأردن يشارك في المعرض الصيني السياحي المتنقل

إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع - اسماء

عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

إجراء انتخابات مجلس طلبة الجامعة الهاشميّة الـ 17 اليوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

وفاة المحافظ غسان العتوم

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الخميس، 30-05-2024 11:28 ص

بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

مم


الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الخميس انخفاضا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 382 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 333 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2334 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وانخفض سعر غرام الذهب 60 قرشاً اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.1 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.1 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.6 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهبببب

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب عا

انخفاض أسعار الذهب عالميا

نفط2

انخفاض أسعار النفط عالميا

6657208e423604201633eb16

رسميا.. مصر تعلن رفع سعر الخبز

0099

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ليرة2

بعد أيام على استقرار سعرها .. ليرة الذهب في الاردن تسجل ارتفاعا

أخبار متعلقة
ليرة

هكذا بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

ليرة2

5 دنانير انخفاض أسعار الليرة الذهب في الاردن

ذهب 4

هكذا بلغ غرام الذهب في الاردن اليوم

ذهب1

لأول مرة .. غرام الذهب 21 يصل في الأردن إلى 49 دينارا

ليرة2

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

ليرة

بعد الارتفاع الكبير .. هكذا بلغ سعر الليرة الانجليزي في الاردن