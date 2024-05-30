بعد الانخفاض الكبير .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

الوكيل الاخباري -

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سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم الخميس انخفاضا في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه وصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 382 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية نحو 333 ديناراً.ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2334 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.وانخفض سعر غرام الذهب 60 قرشاً اليوم في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.1 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.1 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.6 ديناراً للشراء منهم.