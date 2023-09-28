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الخميس، 28-09-2023 01:44 م

بنصف مليار دولار .. أرامكو تُعلن عن أول استثمار دولي بالغاز المسال

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الوكيل الإخباري - وقّعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة مقابل نصف مليار دولار، بحسب بيان للشركة.اضافة اعلان


وتُعد "مِد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها "إي آي جي"، من أكبر المؤسسات الاستثمارية العاملة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.

وتعمل "مِد أوشن" للطاقة حاليا على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال. 

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