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الأربعاء، 09-08-2023 02:32 م

بوتين يصدر مرسوما باعتماد الروبل في بيع الصادرات الزراعية

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الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، في إطار التخلي عن العملة الأمريكية.

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وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أمس الثلاثاء، ويتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وبناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.

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