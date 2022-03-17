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الخميس، 17-03-2022 09:21 م

بورصة عمان تصل أعلى المستويات منذ شباط 2011

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الوكيل الاخباري - واصل مؤشر بورصة عمان تألقه ووسع مكاسبه بنسب كبيرة خلال تعاملات الشهر الحالي، وحقق مؤشر السوق العام نمواً كبيراً بـواقع 90 نقطة منذ بداية الشهر.

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واختتم المؤشر جلساته الأسبوعية، الخميس، بوصوله إلى أعلى مستوى له حققه في شهر شباط من عام 2011، وليغلق عند مستوى النقطة 2233.


ويتوقع متعاملون في البورصة أن يواصل المؤشر العام مسلسل صعوده واستهداف مستويات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المؤشر الرئيسي للسوق تماسك رغم عمليات المتاجرة السريعة، وعمليات جنى الأرباح عقب الإعلان عن النتائج المالية الربعية.


وفنيًا سوف يستهدف مؤشر بورصة عمان ارتفاعًا جديدًا عند مستوى 2300 نقطة على المدى القريب طالما حافظ على مستوى الدعم عند 2200 نقطة، خاصة أن هذا المستوى يدعم السوق للصعود لأعلى.


وأغلقت البورصة اليوم بتداول 3.8 مليون سهم، موزعة على 2454 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 مليون دينار.


وانخفضت أسعار اسهم 22 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 36 شركة واستقرت أسعار اسهم 37 شركة أخرى.  

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