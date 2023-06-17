بيانات من الاحتياطي الفيدرالي تحرّك الأسواق والنفط والذهب بارتفاع

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً مع إغلاق أمس الجمعة 1971 دولار للأوقية، بارتفاع طفيف، كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية لـ 1959 دولار للأوقية.



وسجل مؤشر الدولار 101.898 عند أدنى مستوياته في شهر، وارتفع سعر النفط الخام لـ 71.15 دولار للبرميل، وسجل خام برنت 76.06 دولار للبرميل.



وجاء ذلك عقب تصريحات هامة وردت من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وردت ضمن التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية، بيّن فيها أن النظام المصرفي قوي وبسلامة، وان القيود الائتمانية ستضغط على النشاط الاقتصادي.



وأضاف تقرير الفيدرالي، أن الفترة من النمو دون الاتجاه العام ستكون ضرورية للسيطرة على التضخم، وأن الأزمة المصرفية في آذار الماضي تركت أثرها على نشاط إقراض البنوك خاصة البنوك صغيرة ومتوسطة الحجم.

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وأشار التقرير إلى أن مستقبل الفائدة خاضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين، وتباطؤ التضخم يعتمد على ضعف سوق العمل، وأن العديد من البنوك المركزية العالمية مستمرة بتشديد السياسة النقدية، ويجب الحذر بسبب بطء ظهور تداعيات السياسة.