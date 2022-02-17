بيان من وزارة الموارد البشرية السعودية حول تقليص أيام العمل الأسبوعية

الوكيل الاخباري- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية سعد آل حماد، إن النظام الذي يدرس وهو "نظام العمل"، وليس تقليص أيام العمل.



وكان وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، قد قال خلال مؤتمر التواصل الحكومي، أمس الأربعاء، "من السهل تعديل وسن أنظمة لا تخلق وظائف ولا تجذب استثمارا ونحرص أن نطور نظاما جاذبا للوظائف من خلال الاستثمار المحلي والدولي".



وأضاف آل حماد "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل فنوضح أنه لا صحة لذلك".

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