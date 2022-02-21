بيتكوين لن تصعد قبل نهاية 2024.. لهذا السبب

الوكيل الاخباري- قال المؤسس المشارك لشركة هوبي Huobi، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، دو جون، إن أسعار بيتكوين قد لا تبدأ في منحنى صعودي جديد حتى أواخر عام 2024 أو بداية عام 2025، إذا استقرأنا تاريخها.



وأرجع السبب إلى أن سوق بيتكوين الصاعدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعملية تسمى الهالفينغ، والتي تحدث كل بضع سنوات، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC".



ويشير مصطلح هالفينغ Halving إلى ما يعرف بفترة النصف بين معدنين بيتكوين، وهي العملية التي يتم فيها خفض مكافآت تعدين بيتكوين إلى النصف، إذ يقوم معدنين العملة المشفرة بتشغيل أجهزة كمبيوتر متخصصة قوية لحل الألغاز الرياضية المعقدة للتحقق من صحة المعاملات على شبكة بيتكوين، مقابل الحصول على وحدات من العملة المشفرة كمكافأة.

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