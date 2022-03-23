تباين أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج

الوكيل الاخباري-تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، إذ ظلت أسعار النفط مرتفعة بسبب التوتر في أوكرانيا، في حين صعدت أسعار الأسهم في أنحاء آسيا بعد أن أعاد المستثمرون‭‭‭ ‬‬‬توجيه تدفقات الأموال من السندات إلى الأسهم.



وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت أنباء عن انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية إلى زيادة المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية، وسط تضرر الصادرات الروسية من العقوبات الاقتصادية.







وفي الوقت نفسه، سجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن انسحب المستثمرون من أسواق السندات المنهارة، ولجأوا إلى أسهم القطاعات التي تراجعت أسعارها، مثل: التكنولوجيا.

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