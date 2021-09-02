تحذير من انهيار اقتصاد أفغانستان

الوكيل الإخباري - قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" إن الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجح في أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة.

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وتتوقع فيتش الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفغانستان هذا العام بنسبة 9.7% ، مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل. وكانت قد توقعت في السابق نموا بنسبة 0.4% لهذا العام.



وقال محللون في تقرير صادر عن "فيتش سوليوشن"‭ ،‬الجهة البحثية لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إن "الطريقة المضطربة للغاية التي غادرت بها القوات الأمريكية أفغانستان و استيلاء طالبان على السلطة سيعني أن البلاد ستعاني من مشكلات اقتصادية حادة على المدى القصير".



وقالت فيتش إن الاستثمار الأجنبي سيكون ضروريا لتحسين الوضع في أفغانستان.

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