تذبذب أسعار الذهب خلال 24 ساعة .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع اسعار الذهب بمقدار 80 قرشا اليوم الثلاثاء في الأردن . اضافة اعلان





وبلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 387 ديناراً، بعد أن كانت قد وصلت يوم أمس إلى 380 ديناراً، نتيجة لتراجع أسعار الذهب مساء الاثنين في التسعيرة الثانية .



أما سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات، فوصل إلى 339 ديناراً، بعد أن كانت يوم أمس عند 332 ديناراً، وفقاً لما افاد به الأمين العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع مراعاة تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تصل إلى حوالي 5 دنانير.



وأشار إلى أن سعر الأونصة من الذهب هبط إلى 2324 دولاراً أمس، معتبراً أن السبب وراء ذلك قد يكون جني الأرباح.



وأكد أن العمليات الشرائية القوية على مستوى عالمي أعادت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى صباح اليوم، نظراً لتوقعات الرد الإسرائيلي على إيران.

