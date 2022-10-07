الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

وفاة الصحفي ممدوح حوامدة

لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 32 عاما

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

26 مليون يورو من ألمانيا لدعم التدريب المهني والتقني في الأردن

الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار 2022

أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق المملكة

وفيات الجمعة 7 -10- 2022

إربد : إختتام فعاليات مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل

رئيس الوزراء ينعى وزير الدولة الأسبق عادل ارشيد

 
الجمعة، 07-10-2022 10:08 ص

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

النفط٢


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية أميركية مهمة، بعد صعودها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بعد قرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بخصوص أهداف الإنتاج.

اضافة اعلان


كما أضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.
وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي، مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.


تحرك الأسعار
وبحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 94.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا إلى 88.33 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 89.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر.


ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان أوبك+ عن خفض أكبر لإنتاج النفط.


والخفض الذي قررت أوبك+ تطبيقه هو الأكبر منذ 2020 ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
ذهب٢

الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار 2022

وزارة المالية

4.8 مليار الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي

www

ألمانيا ستقدم للأردن مساعدات بقيمة 413.9 مليون يورو للعامين المقبلين

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

1660918809712 (1)

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

الكرملين: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق

_123271455_hi073513800

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

141-003509-oil-is-recovering-concerns-global-economy_700x400

النفط يتراجع قليلا قبيل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإنتاج

b68a0814-أسعار-النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط3

أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. برنت يقترب من 90 دولاراً للبرميل

نفط5

النفط يقفز أكثر من 3% عالمياً