تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار عقود الأرز الآجلة في العالم، بنهاية تعاملات أولى جلسات السوق الأمريكي الأسبوعية، يوم أمس الإثنين، في بورصة شيكاغو، وسط مساعي باكستان وفيتنام لزيادة صادراتهم للسوق الخارجية.



وسجل أدنى سعر في العقود الآجلة تسليم ايلول المقبل، عند 15.615 دولارا للقنطار.



وعند ختام التداولات، انكمشت أسعار العقود الآجلة للأرز تسليم ايلول المقبل، بمقدار 0.355 دولار، لتسجل 15.635 دولارا للقنطار.

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وفي الاتجاه نفسه، تقلصت عقود تسليم تشرين الثاني المقبل بنحو 0.345 دولار، ليهبط العقد الآجل إلى 15.835 دولارا للقنطار، عند نهاية التعاملات .

