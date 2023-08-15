الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

حادث تصادم بين 11 مركبة في عمان دون اصابات بشرية

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

ارتفاع مساحة الأبنية المُرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي

الدفاع المدني: التعامل مع 1532 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

 
الثلاثاء، 15-08-2023 01:06 م

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

1573026010_192_82523_untitled11-1024x768


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار عقود الأرز الآجلة في العالم، بنهاية تعاملات أولى جلسات السوق الأمريكي الأسبوعية، يوم أمس الإثنين، في بورصة شيكاغو، وسط مساعي باكستان وفيتنام لزيادة صادراتهم للسوق الخارجية.

وسجل أدنى سعر في العقود الآجلة تسليم ايلول المقبل، عند 15.615 دولارا للقنطار.

وعند ختام التداولات، انكمشت أسعار العقود الآجلة للأرز تسليم ايلول المقبل، بمقدار 0.355 دولار، لتسجل 15.635 دولارا للقنطار.

اضافة اعلان


وفي الاتجاه نفسه، تقلصت عقود تسليم تشرين الثاني المقبل بنحو 0.345 دولار، ليهبط العقد الآجل إلى 15.835 دولارا للقنطار، عند نهاية التعاملات .

إقرأ ايضا
2202123132638995837352

بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني

1687181036709

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

64db421942360473a6715fe9

مواطنو دولة عربية من بين الأكثر شراء للعقارات في تركيا

ISbFXs1qVPBzwplO5HIISZ4fGsvEcNZRAFCX2Ym9

هبوط مؤشر الدولار

1683136030_352_249021_1645710526_485_249021_grains1

مصر توقع اتفاقية مع الإمارات لشراء القمح

82023712477693693652

الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من تراجع أسهم العقارات

أخبار متعلقة
274447

بعد قرارات وقف التصدير .. الهند تزيد مساحات زراعة الأرز وقصب السكر

5854

الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور

161248

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

ق

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الارز

أسعار الأرز عالمياً ترتفع وبتسارع

47

مستويات قياسية تنتظر أسعار الأرز العالمية قريباً.. لهذا السبب!