الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات أوقفت تصدير الأرز ‏وإعادة تصديره لمدة أربعة أشهر بما يشمل الأرز هندي المنشأ.‏وقالت الإمارات، التي تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، إن الحظر يشمل ‏جميع أصناف الأرز مثل الأرز الأسمر والأرز المضروب كليا أو جزئيا والأرز ‏المكسور.‏أضافت الوكالة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأرز تقديم ‏طلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير إلى خارج الدولة.‏ويأتي الحظر في أعقاب قرار الحكومة الهندية الأسبوع الماضي وقف تصدير ‏الأرز الأبيض غير البسمتي والمكسور في ظل زيادة الأسعار وبعدما ألحقت ‏الأمطار الموسمية أضرارا كبيرة بالمحصول.‏وكانت وسائل إعلام إماراتية قالت هذا الأسبوع إن الموردين المحليين ومتاجر ‏التجزئة في الإمارات كانت تتوقع ارتفاع الأسعار وإن كان بصفة مؤقتة.‏