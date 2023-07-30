بعد قرارات وقف التصدير .. الهند تزيد مساحات زراعة الأرز وقصب السكر

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ارتفعت مساحات زراعات الأرز في الهند إلى 23.8 مليون هكتار هذا العام مقارنة بـ23.3 مليون هكتار في الفترة المقابلة من العام الماضي .ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المساحة المزروعة بالبقوليات انخفضت إلى 9.7 مليون هكتار، من 10.9 مليون هكتار.واستقرت مساحة زراعات الذرة دون تغيير عند 6.9 مليون هكتار، في حين زادت مساحات النباتات الزيتية إلى 17.1 مليون هكتار، مقابل 16.8 مليون هكتار.وانخفضت مساحة زراعات الفول السوداني من 3.9 مليون هكتار العام الماضي إلى 3.8 مليون هكتار هذا العام.أما المساحات المنزرعة بفول الصويا فقد زادت إلى 12 مليون هكتار، مقابل 11.6 مليون هكتار العام الماضي، وقصب السكر إلى 5.6 مليون هكتار، مقابل 5.3 مليون هكتار.وبلغت المساحة المزروعة بالقطن حوالي 11.7 مليون هكتار، مقابل 11.8 مليون هكتار العام الماضي.