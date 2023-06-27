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الثلاثاء، 27-06-2023 04:39 م

تراجع الدولار بالسوق الأوروبية قبل بيانات اقتصادية هامة ‏

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الوكيل الاخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،حيث لا تزال السوق تشكك فى وجود زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات القليلة المقبلة.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول استئناف دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بداية من اجتماع تموز المقبل ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.

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وانخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.25% إلى مستوى 102.48 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.73 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.80 نقطة.

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