تراجع الدولار بعد اعتراف الاحتياطي الاتحادي بتباطؤ التضخم

الوكيل الإخباري - انخفض الدولار الخميس بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم مما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

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وقال رئيس المجلس جيروم باول أمس الأربعاء إن "عملية تخفيف التضخم بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم لكنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات غير وشيكة.



ويعد بيان الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، والذي جاء في ختام اجتماعات استمرت يومين اتفق خلالها صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.



وتراجع الدولار بعد تصريحات باول، وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة شهور عند 100.80 الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية . ( وكالات )





