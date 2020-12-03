تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

الوكيل الإخباري - تراجعت تحويلات العاملين في الخارج خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام الحالي 2020، بنسبة 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة حديثا عن البنك المركزي الأردني.

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وأظهرت البيانات أن تحويلات العاملين في الخارج حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي سجلت 1.772 مليار دينار، بانخفاض قدره 190 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وعلى المستوى الشهري انخفضت تحويلات العاملين في الخارج لتصل إلى 200 مليون دينار وبنسبة6.5%.

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