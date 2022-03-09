الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

آخر عائلة أردنية تغادر مدينة سومي إلى خارج أوكرانيا

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 823 مليون دينار الكترونياً خلال شباط الماضي

وفيات الأربعاء 9-3-2022

وصول 17 أردنياً قادماً من مدينة سومي إلى رومانيا - صور

الصفدي يرأس وزارية العرب لمواجهة سياسات الاحتلال بالقدس

إصابتان بحادث تصادم على طريق سلحوب

تحويلات مرورية واسعة اليوم - مناطق

ارتفاع أسعار البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

الدوريات الخارجية توضح حالة الطرق اليوم الأربعاء

استشهاد شاب من نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الأربعاء، 09-03-2022 06:06 ص

تركيا تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط3


الوكيل الإخباري - رجح نائب وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايراكتار، استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال بايراكتار على هامش مؤتمر "سيراويك" الدولي للطاقة في هيوستن: "نعم، إنها عملية حسابية بسيطة، إذا انخفض العرض، ترتفع الأسعار" ، تعليقا على سؤال حول احتمالية زيادة النمو في أسعار "الذهب الأسود" في الولايات المتحدة، على ضوء الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.


وتعرضت أسعار النفط والغاز العالمية في الأسابيع الأخيرة لضغوط من الوضع الجيوسياسي في العالم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وتجاوز سعر نفط برنت يوم الثلاثاء، 125 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2012.

 

سبقه ارتفاع في سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى 139.13 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 16 يوليو عام 2008، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 130 دولارا، لأول مرة منذ 22 سبتمبر 2008.

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
640

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%.. برنت يتجاوز 131 دولار

6228442d4c59b77580561b8f

السعودية توقع عقودا بأكثر من 1.8 مليار دولار

تعبيرية لعملية دفع إلكتروني

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 823 مليون دينار الكترونياً خلال شباط الماضي

124566-1501307187

توقعات صادمة للجنيه المصري.. يواجه انخفاضاً وشيكاً لهذا المستوى

بنزين

ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في أمريكا

نفط5

واشنطن تدرس سحب المزيد من احتياطيات النفط إذا لزم الأمر

أخبار متعلقة
1-1443126

كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

0029c8c6-5bdf-401c-b312-7be7d6ed4087_16x9_1200x676

استقرار اسعار النفط عالميا

9dc3af85-2ed3-497d-a40e-06427e236863_16x9_1200x676

الصراع مع روسيا يكبد أوكرانيا خسائر بـ 280 مليار

1111111-2

ما هي خيارات أوروبا حال تعطل إمدادات الغاز الروسي؟

6214a7bf42360475cb3444a8

أسعار الغاز في أوروبا تحلق على خلفية أحداث أوكرانيا

نورد-ستريم-2

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي