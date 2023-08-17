الفيدرالي الأمريكي يُلمح لرفع المزيد من الفائدة

الوكيل الإخباري - ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من رفع الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في تموز عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع تموز والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
وأظهر محضر الاجتماع قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من التشديد النقدي.