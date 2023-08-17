الفيدرالي الأمريكي يُلمح لرفع المزيد من الفائدة

الوكيل الإخباري - ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المزيد من رفع الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

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وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم ‏السابق في تموز عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع ‏الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.‏



جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع تموز والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد ‏آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.‏



وأظهر محضر الاجتماع قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق ‏الفيدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من ‏التشديد النقدي.