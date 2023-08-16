مسؤول بالفيدرالي الأمريكي: الوقت لم يحن لإعلان وقف رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - قال رئيس فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التضخم الأميركي قد يكون يسير في الاتجاه الصحيح لكن من السباق لأوانه أن يعلن المصرف المركزي الانتصار في معركة احتوائه.

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وشدّد كاشكاري خلال ندوة في المدينة على أنه "لا يمكنني القول إننا انتهينا من الأمر، لكنّي أرى مؤشرات إيجابية".



ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح تضخم تخطى بهامش كبير معدل 2 % المستهدف من المصرف المركزي الأميركي.

يرجح متداولو العقود الآجلة حاليا بنسبة تقارب 90 بالمئة أن يصوت الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه المخصص لهذا الغرض الشهر المقبل، وفق بيانات "مجموعة سي إم إي".

