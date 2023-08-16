أكبر بنك استثماري أمريكي يفقد 11 مليار دولار في يوم واحد

الوكيل الإخباري - تراجعت القيمة السوقية لمصرف "جي بي مورغان تشيس"، بحوالي 11 مليار دولار في يوم واحد وسط عودة المخاوف بشأن تصنيفات القطاع المصرفي.

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وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في ختام جلسة، أمس الثلاثاء، بعد زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة مما أثار مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، بينما تراجعت أسهم البنوك الأمريكية الكبرى بعدما ذكر تقرير أن وكالة فيتش قد تخفض التصنيف الائتماني لبعضها.





وقالت وكالة "فيتش" إنها قد تضطر لخفض التصنيف الائتماني لعشرات ‏البنوك في الولايات المتحدة، بما في ذلك البنوك الكبرى مثل "جيه بي مورجان"، ‏وسط مخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي الأمريكي.



يأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة "موديز"، في وقت سابق من هذا الشهر، التصنيف الائتماني لعشرة ‏بنوك في الولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، ووضعت بنوكًا أخرى قيد ‏المراجعة. ‏

