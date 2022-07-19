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الثلاثاء، 19-07-2022 03:53 م

تقرير من البنك الدولي يتحدث عن قوة الدينار الأردني ورفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة 2022 والمراجعة الرابعة، إنّ البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وقوة الدينار، من خلال الحفاظ على احتياطيات دولية قوية.

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وأضاف الصندوق في تقريره أن الثقة في النظام المالي قوية، كما تباطأ نمو ائتمان القطاع الخاص، إلى مستوى لا يزال جيدًا عند نحو 5% على أساس سنوي في 2021 و5.7% على أساس سنوي في أذار 2022.


وأشار إلى أن حماية الربط بشكل موثوق، سيكون من المهم أن يواصل البنك المركزي الأردني إجراء التعديلات الضرورية في السياسة النقدية استجابة لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتطلب ذلك الحفاظ باستمرار على احتياطيات كافية يحددها البنك المركزي.


وأكّد الصندوق، أنه يجب أن تستمر ردود البنك المركزي الأردني قائمة على البيانات في جميع الأوقات بحيث سيحتاج البقاء في حالة تأهب للضغوط المفاجئة على ميزان المدفوعات، في حالة تشديد السياسة النقدية الأميركية بشكل أكثر حدة أو أسرع من المتوقع، وأن يكون مستعدًا لتعديل أسعار السياسة (أو الأدوات الأخرى) بشكل كافٍ للحفاظ على الثقة في سياسة الربط بالدولار.


وقال إنّ النظام المصرفي الأردني سليم، لكن جودة الأصول تخضع للمراقبة عن كثب، حيث بقيت نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي قوية عند 18٪ في 2021، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12٪.


وتركز السياسة النقدية على حماية الارتباط الثابت بالدولار الأميركي؛ حيث كان ربط الأردن بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطيات دولية كافية، بمثابة دعم فعال لاستقرار الاقتصاد الكلي للأردن وحماية من الصدمات الخارجية السلبية.


وطابق البنك المركزي الأردني الزيادات 25 و50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في شهري أذار وآيار 2022 على التوالي، حيث تم رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي.





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