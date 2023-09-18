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الإثنين، 18-09-2023 11:15 ص

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تثبيت أسعار الفائدة، من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه المقرر يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على توقعات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد اجتماع هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تحرك أسعار الذهب والدولار في الأشهر القليلة القادمة.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب اليوم بنسبة 0.15% إلى 1949 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.23% إلى 1928 دولار للأوقية.


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