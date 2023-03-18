السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

 
السبت، 18-03-2023 01:45 م

توقعات أكبر المؤسسات الاقتصادية لقرار الفيدرالي.. خطأ فادح سيضرب الجميع

LYNXMPEB0O09P_L


الوكيل الإخباري - بعد أسبوع من الاضطرابات لجأ فيها البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، لمحو ما حققه في 6 أشهر من تخفيض الميزانية العمومية، لترتفع بـ 300 مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وتأتي الزيادة لإنقاذ القطاع المصرفي من أزمة عنيفة، تقول الأبحاث إن الانهيار قد يطال حوالي 168 بنكًا أمريكيًا على الرغم من التدخلات من كل صوب وحدب لوقف الانهيار.

وعلى إثر هذه الأزمة والأزمة الأضخم في أوروبا والتي تشير إلى أن بنك كريدي سويس العملاق قد فشل بالفعل، وترفض البنوك الأوروبية الكبرى ضم سرطان كريدي سويس إليها، وهذا ما قالته يو بي إس العملاقة، ولكنها ترضخ الآن في محادثات لوقف تأثير الدومينو.

تشير أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من Investing.com إلى أن الفيدرالي سيرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل.

وتشير سي إن بي سي لتصريحات دوج روبرتس، مؤسس وكبير استراتيجي الاستثمار في تشانيل كابيتال ريسيرش إن الفيدرالي سيكون مرغمًا على هذه الخطوة حتى لا يفقد مصداقيته.

جولدمان ساكس (NYSE:GS): يرى جولدمان ساكس بأن الفيدرالي لن يرفع الفائدة، وسيكون أكثر حذرًا خوفًا من تفاقم الأزمة المصرفية وما تلقيه بظلال ثقيلة على الأسواق.

موديز للتحليلات: بينما ترى تحليلات موديز بأن الفيدرالي يجب أن يتوقف فورًا عن التشديد النقدي، فالسوق على حافية الهاوية وبانتظار أي حدث هيّن ليسقط، ولكن الفيدرالي لن يكترث وسيرفع الفائدة.

ولكنه في الوقت نفسه يقدم شروطًا ميسرة للأسواق، ويدفع بسيولة ضخمة بعد شهور من التشديد النقدي.

ويرى خبراء تحليلات موديز بأن الفيدرالي عليه ألا يرفع الفائدة.

بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC): بينما يرى بنك أوف أمريكا أن ما أعلنه الفيدرالي يوم الأحد من دعم للبنوك ستمنح القطاع بعضًا من المرونة. 

ويقول الخبير الاقتصادي، مايكل جابن من بنك أوف أمريكا: "الاضطراب الأخير في السوق الناجم عن الضائقة في العديد من البنوك الإقليمية يستدعي بالتأكيد مزيدًا من الحذر، لكن الإجراء القوي من جانب صانعي السياسة لإطلاق استثناءات المخاطر النظامية ... من المرجح أن يحد من التداعيات". "ومع ذلك ، تظل الأحداث متقلبة وقد تتجسد أحداث ضغوط أخرى من الآن وحتى يوم الأربعاء المقبل، مما يؤدي إلى إيقاف الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة."

سيتي جروب (NYSE:C): وتشير مذكرة لسيتي جروب إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، ويرى بأن البنوك ستعود لمحاربة التضخم مما يجبرهم على رفع أسعار الفائدة.

ويقول: "أعتقد أن المزيد من العقلانية سوف تسود، لكن من المحتمل أن الأعضاء يصبون جام تركيزهم على التضخم لدرجة أنهم على لترك النظام المالي للحظوظ". "اعتقدت أننا يمكن أن نشق طريقنا خلال هذه الفترة دون ركود ، لكن ذلك تطلب بعض السياسات الجيدة بشكل معقول من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف زاندي: "إذا رفعوا المعدلات ، فإن ذلك يعتبر خطأ ، وأنا سأسميه خطأ فادحًا". "مخاطر الركود سترتفع بشكل كبير في تلك المرحلة."

اضطربت الأسواق يوم الجمعة، وأغلق مؤشر داو جونز منخفضًا بأكثر من 380 نقطة، بينما ارتفعت أسعار الذهب بعنف لتقف على بعد دولارات محدودة من مستوى 2000 دولار للأوقية، وسجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 1,989 دولار للأوقية.

بينما ضربت مخاوف الركود سوق النفط ليتراجع نفط برنت وكذلك خام غرب تكساس الوسيط لأدنى المستويات في 15 شهر، وتسجل أسوأ أداء منذ فترة كورونا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة 0.55% هبوطًا لمستوى 103.520. ( investing )

إقرأ ايضا
220232615463715703532

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

LYNXMPEJ2H03H_L

تركيا: سنبذل جهودا لتمديد اتفاق الحبوب الأوكراني مجددا

cdn4.premiumread

الفاو تطلق نداءً لتمويل خطتها الإنسانية باليمن للعام 2023

2142956-1019650208 (1)

المركزي الصيني: انهيار "سيليكون فالي" يبرز خطورة تحولات أسعار الفائدة عالميا

main_image64157bb430852

شبح إفلاس سيليكون فالي يخيم على حوالي 200 بنك باميركا

ليرة 1

ارتفاع كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

أخبار متعلقة
سوق-الأسهم-الأمريكي-1

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تحسن مؤقت

LYNXMPEJ2C026_L

الدولار الأمريكي يتراجع

223

ذعر يجتاح أسهم المصارف عالميا وسط مخاوف بشأن صعوبات بنك أميركي

LYNXMPEA5O134_M

الذهب عالمياً يرتفع ويستعيد جاذبيته كملاذ آمن

640af2404c59b75d4260357e

قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

main_image6409f28e8e34a

كيف غيرت أزمة أوكرانيا سوق النفط؟