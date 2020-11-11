توقعات بأزمة مالية في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال مقدم البرامج الأمريكي ماكس كيزر إنه إذا أصبح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سنرى تكرارا لعام 2008 في إشارة إلى الأزمة المالية العالمية.

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وتطرق إلى تحليل بنك الاستثنمار "سوسيته جنرال" لسوق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة، ومدى تأثره بسياسة التيسر الكمي الحالية، حيث تم ضخ تريليونات الدولارات.



وأضاف ماكس، مقدم برنامج "Keiser Report" الذي يبث على قناة RT الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه عندما تولى باراك أوباما السلطة كان لا يعرف شيئا عن الأسواق المالية للولايات المتحدة، الأمر الذي دفعه إلى تسليم إدارتها لمدير المجلس الاقتصادي الوطني آنذاك لورنس سامرز مما خلق الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت.



وأشار إلى أنه بعد عام 2008، تضاعفت ثروات الأثرياء أربع مرات، بالمقابل أفلس الكثير من سكان أمريكا وفقدوا منازلهم.

المصدر: روسيا اليوم



