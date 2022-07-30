السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 30-07-2022 01:55 م

توقعات برفع اسعار المحروقات 3 – 5 قروش/ لتر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط هاشم عقل ارتفاع اسعار المحروقات محلياً بنسبة 3.2% وذلك بتسعيرة شهر آب والتي سيتم إقرارها غداً الأحد.

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وأشار عقل لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع رفع أسعار البنزين بنوعيه 90/95 3 قروش لكل لتر، ورفع الديزل والكاز 5 قروش لكل لتر، والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز 7 دنانير.


وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل في جلسة أمس الجمعة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 2.87 دولار، أي 2.7%، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل، لتصل الارتفاعات الشهرية إلى 0.9%، فيما سجلت الزيادة الأسبوعية 6.6%.


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