الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان المناطيد الأردني

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

الأربعاء، 22-09-2021 10:06 ص

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

بنزين2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة ، عامر الشوبكي أن تقوم الحكومة بعد أيام برفع أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية لشهر تشرين أول/أكتوبر القادم، وذلك للمرة السابعة خلال العام الحالي 2021، و بنسب تتراوح من 0.5 الى 3 بالمئة وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية.

اضافة اعلان


وأضاف الشوبكي " من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 من 0.5 الى 1 قرش على كل لتر، بينما من المتوقع أن يرتفع سعر السولار والكاز بالنسبة الأكبر وبواقع من 1.5 الى 2 قرش على كل لتر، ولهذا تأثير كبير ونحن على عتبة فصل الشتاء وحاجة هذه المواد لأغراض التدفئة ". 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
614ad8d14236040cfd047cb7

ارتفاع أسعار النفط عالميا

614ad2b94c59b75969126c13

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

_112216947_elonmusk

عودة الانهيار.. 500 ملياردير يخسرون 135 مليار دولار في يوم وليلة

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 22/9/2021

-1310923580

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

دولار 2

تراجع الدولار الأميركي عالميا

أخبار متعلقة
104674Image1-1180x677_d

الحكومة تعلن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

e85fb83e-0d87-4621-8c5a-9e63cada1a76

لبنان يرفع أسعار البنزين بنسبة 38%

main_image613f134d148e6

الحكومة: ارتفاع اسعار البنزين عالميا

262512_5_1576394012

منحة أمريكية للأردن بقيمة 245 مليون دولار قبل نهاية 2021

بنزين 3

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

336498_12_1627283713

الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالميا