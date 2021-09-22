توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة ، عامر الشوبكي أن تقوم الحكومة بعد أيام برفع أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية لشهر تشرين أول/أكتوبر القادم، وذلك للمرة السابعة خلال العام الحالي 2021، و بنسب تتراوح من 0.5 الى 3 بالمئة وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية.

اضافة اعلان



وأضاف الشوبكي " من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 من 0.5 الى 1 قرش على كل لتر، بينما من المتوقع أن يرتفع سعر السولار والكاز بالنسبة الأكبر وبواقع من 1.5 الى 2 قرش على كل لتر، ولهذا تأثير كبير ونحن على عتبة فصل الشتاء وحاجة هذه المواد لأغراض التدفئة ".