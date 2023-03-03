توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات وتركيا

الوكيل الاخباري - وقعت كل من الإمارات وتركيا اليوم الجمعة بأبوظبي اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من أجل تعزيز التجارة بين البلدين، بعد أربعة أشهر من بدء المباحثات بشأن هذه الاتفاقية.



وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، بتصريح صحافي، إن الاتفاقية ستلغى بموجبها أو تخفض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93 بالمئة من قيمة التجارة غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حالياً.

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