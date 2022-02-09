خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

الوكيل الإخباري - اعتبر عاملون في القطاع الصناعي والتجاري أن قرار تخفيض التعرفة الجمركية على السلع، الذي اقرته الحكومة الشهر الماضي، يجب أن يرافقه اعادة النظر بضريبة المبيعات والدخل حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي على الأسعار وارتفاع القوة الشرائية.

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وقالوا في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إنه بالرغم من تخفيض الرسوم الجمركية إلا أن ضريبتي الدخل والمبيعات ما زالت تشكل عقبة أمام انتعاش التجارة وحركة السوق، مطالبين بإعادة النظر بشكل وآلية إقرار الضرائب.



نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، قال إن عدم النظر في ضريبتي الدخل والمبيعات له دور كبير في عدم انخفاض أسعار السلع.



وأشار علان في تصريحات عبر "برنامج الوكيل" إلى أن الرسوم الجمركية وأن انخفضت، فإن فرض ضريبة المبيعات يسهم في بقاء الأسعار كما هي دون أن يلمس المواطن أثر التخفيض.



الخبير المالي والإقتصادي حسام عايش بيّن أن ضريبة المبيعات تشكل ما يقارب ٧١% من مجموع الايرادات الضريبة، ما يعني وجود تشوه ضريبي حقيقي.



وأكد عياش لـ " الوكيل الإخباري" إننا بحاجة إلى تعديلات شاملة تتعلق بالضريبة بشكلها الإجمالي التي ترهق القطاعات الاقتصادية والأفراد، منوهاً إلى أن إجراء التعديل على المنظومة الضريبية هو جزء أساسي من عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة.



وأوضح أن ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات، يعني عدم توفر عدالة بين الغني والفقير، وأن الحكومة تعتمد بشكل كبير اقتصاديا على جيب المواطن.



وتحفظت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على سؤال "الوكيل الاخباري" حول إذا ما يوجد توجه لإعادة دراسة المنظومة الضريبية، خاصة ضريبتي الدخل والمبيعات.



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